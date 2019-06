Google Stadia: cosa succede se cade la connessione mentre gioco?

Dopo aver fornito nuovi dettagli su prezzo, giochi e specifiche di Google Stadia, il gigante di Mountain View è intervenuto per chiarire un altro punto riguardante il suo nuovo servizio di gioco in streaming: cosa succede se cade la connessione mentre giochiamo con Stadia?

Trattandosi di un servizio di gioco in streaming, la qualità dell'esperienza di gioco offerta da Google Stadia dipende in grande misura dalla stabilità della nostra connessione a internet.

Una domanda che potrebbe sorgere molto spontanea è la seguente: cosa succede se cade la connessione alla rete mentre giochiamo con Google Stadia? La risposta arriva direttamente dal colosso di Mountain View, e per fortuna è abbastanza rassicurante: se la nostra connessione dovesse cadere nel bel mezzo di una sessione di gioco con Google Stadia, infatti, il sistema provvede a congelare la sessione di gioco per alcuni minuti, esattamente nel punto in cui è avvenuta la disconnessione, consentendoci poi di riprenderla in un secondo momento per non perdere i progressi ottenuti fino a quel momento.

Nel caso la vostra connessione fosse particolarmente instabile, inoltre, Google Stadia sarà in grado di adeguarsi automaticamente ad essa, in modo da evitare continui salti qualitativi alla resa grafica del gioco. A tal proposito, ricordiamo che gli utenti possono sottoporre la loro connessione a internet a un test per verificare se è in grado di reggere un'esperienza di gioco a 4K su Google Stadia.