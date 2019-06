Google Stadia: data di uscita, prezzo e giochi svelati da un leak, c'è anche Destiny 2

Il sito canadese LaPresse ha svelato in anticipo i dettagli sul lancio di Google Stadia che verranno rivelati ufficialmente solo alle 18:00 di oggi (giovedì 6 giugno) durante l'evento Google Stadia Connect.

Secondo quanto riportato, l'abbonamento "Pro" avrà un costo di poco inferiore ai 9 dollari al mese e permetterà di giocare in streaming a 4K e 60 fps. Tra i giochi che faranno parte del servizio troviamo Destiny 2, The Division 2, DOOM, Assassin's Creed Odyssey ed i tre giochi della trilogia di Tomb Raider, tuttavia sembra che solamente i titoli più datati saranno inclusi nell'abbonamento, mentre per i giochi più recenti è previsto un sistema di accesso diverso, ma non ancora chiarito.

Google Chromecast sarà necessario al lancio mentre in futuro il servizio sarà utilizzabile da qualsiasi dispositivo capace di far girare Chrome. Una "Founder's Edition" di Google Stadia prevista ad un costo di 126 dollari con incluso un GamePad Google e Chromecast Ultra, oltre a Destiny 2 e tre mesi di abbonamento.

Google Stadia sarà lanciato in 14 paesi a novembre 2019 e richiederà almeno 10 mbps in dowload e minimo 1 mbp in upload o 35 mbps per il 4K.