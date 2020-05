Google Stadia: in arrivo novità tra 4K e supporto ad Android TV, secondo i dataminer

Sulla scorta delle operazioni condotte dai dataminer dell'app mobile di Google Stadia, la redazione di 9to5Google ha stilato una lista con le funzionalità inedite e le innovazioni che dovrebbero coinvolgere entro breve la piattaforma in game streaming del colosso di Mountain View.

Le righe di codice inattive dell'applicazione per sistemi mobile di Google Stadia conterrebbero infatti degli indizi sulle prossime novità in arrivo per gli abbonati a Stadia Pro e gli iscritti a Stadia Base.

Una delle sorprese più interessanti sembra essere quella legata al ritorno del supporto alla risoluzione 4K, disabilitato in conseguenza dell'emergenza Coronavirus e della necessità, per Google, di non gravare ulteriormente sulle infrastrutture di rete che risultano essere congestionate in questo periodo di distanziamento sociale.

L'altra novità sembrerebbe riguardare il chiacchierato arrivo di Google Stadia su Android TV, anche qui con la possibilità di accedere al flusso di streaming 4K con HDR attraverso il proprio abbonamento Stadia Pro. Non meno interessanti sono poi i riferimenti al supporto all'audio surround 5.1 e all'introduzione di messaggi a schermo per informare l'utente della compatibilità o meno del proprio dispositivo all'HDR e all'audio 5.1.

Prima di scoprire se e quando avremo accesso a queste funzionalità, vi ricordiamo che sono stati da poco annunciati i giochi gratis di maggio per Stadia Pro e che il prossimo evento Stadia Connect si svolgerà in estate.