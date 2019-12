Google Stadia: sono ora disponibili i giochi gratis di dicembre 2019

A pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale delle edizioni Founder e Premiere di Google Stadia, il colosso di Mountain View ha già reso disponibili a tutti gli abbonati a Stadia Pro (ovvero tutti gli attuali utenti della piattaforma) i due titoli gratuiti di dicembre 2019.

Si tratta per la precisione di Farming Simulator 2019 e Tomb Raider: Definitive Edition, i quali possono essere aggiunti senza costi aggiuntivi alla propria libreria con un semplice click sul tasto "rivendica" nel negozio online, disponibile esclusivamente tramite l'app per tablet e smartphone. Va precisato che è ancora possibile riscattare anche Destiny 2: La Collezione e Samurai Shodwown, ovvero i titoli dello scorso mese che non sono ancora stati rimossi. È quindi probabile che i giochi gratuiti andranno a sommarsi e, a differenza di quanto avviene in servizi come il PlayStation Plus e Xbox Live Gold, non verranno immediatamente sostituiti dai nuovi.

Vi ricordiamo inoltre che, nel caso in cui doveste decidere di non rinnovare l'abbonamento a Stadia Pro, tali titoli rimarranno nel vostro catalogo ma potranno essere nuovamente avviati solo abbonandosi nuovamente al servizio.

Sapevate che è ora disponibile il Buddy Pass di Google Stadia? Si tratta di un invito attraverso il quale potrete regalare tre mesi di abbonamento al servizio Stadia Pro ad un qualsiasi amico.