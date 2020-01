Google Stadia: ecco i due nuovi giochi gratis per gli utenti pro

Manca ancora l'ufficialità da parte di Google, ma sono trapelati in rete i presunti nuovi titoli gratuiti che si aggiungeranno al catalogo di Stadia a partire dal 1 Febbraio per gli abbonati al servizio pro.

A fargli posto saranno Samurai Shodown e Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration che usciranno dal catalogo gratuito dalle 9 di mattina del 31 Gennaio 2020, mentre, stando alle indiscrezioni ed al materiale pubblicitario che è trapelato online, dovrebbero entrare in catalogo Gylt e Metro Exodus.

Gylt è la prima vera e propria esclusiva (perlomeno temporale) di Stadia, un'action adventure che spazia da atmosfere quasi "per ragazzi" ad altre a tinte più horror, che affronta tematiche anche piuttosto importante, come il bullismo, ad esempio. È sviluppato da Tequila Works e costa normalmente 29.99 euro.

Metro Exodus è invece il ben noto shooter post-apocalittico di 4A Games, molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. Per farvi un'idea dei due titoli potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Gylt ed alla nostra recensione di Metro Exodus.

Nel frattempo restano disponibili gratuitamente sempre Thumper, Farming Simulator 19 e Destiny 2: The Collection, per un totale di cinque giochi. Una buona occasione per recuperare alcuni titoli che magari vi erano sfuggiti.