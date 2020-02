Google Stadia: c'è anche un'esclusiva tra i 5 giochi in arrivo sul servizio in streaming

I curatori dei profili social di Google Stadia rompono il digiuno mediatico per informarci che il catalogo digitale della piattaforma sta per ricevere cinque nuovi videogiochi, di cui uno in esclusiva assoluta per gli utenti del servizio in streaming.

Il quintetto di nuovi giochi in arrivo nel negozio di Google Stadia è composto da Lost Words Beyond the Page, da Spitlings, dal Remake di Panzer Dragoon e dalla Serious Sam Collection, oltrechè dall'esclusiva temporale "First on Stadia" di Stacks on Stacks (on Stacks).

In sviluppo presso le fucine digitali di Herringbone Games, Stacks On Stacks (On Stacks) è un insolito tower builder tridimensionale checi pone nei panni di Rockit, un maestro impilatore che dovrà servirsi dei suoi poteri psichici per ascendere al cielo attraverso una torre di blocchi colorati, il tutto nella speranza che la gravità (o la maldestra collocazione dei tasselli) spezzi il suo sogno. Il titolo propone sia una campagna principale che una modalità multiplayer a schermo condiviso per ingaggiare sfide competitive o partecipare ad attività cooperative.

Quanto agli altri videogiochi destinati ad approdare su Google Stadia, vale la pena sottolineare la presenza della Serious Sam Collection, un'edizione citata nel 2018 dall'ESRB per PS4 e Xbox One ma mai concretizzatasi. All'interno della collezione dell'iconica serie sparatutto di Croteam troviamo Serious Sam HD The First Encounter, Serious Sam HD The Second Encounter e Serious Sam 3 BFE, incluse le espansioni The Legend of the Beast e Jewel of the Nile.