Google Stadia, EA, FIFA e Star Wars Jedi Fallen Order: l'utenza Nintendo protesta

Nel corso dell'ultimo Stadia Connect, appuntamento periodico dedicato alle novità in arrivo sulla piattaforma dedicata al gioco in steaming, è stata annunciata una partnership tra EA e Google Stadia.

Tramite quest'ultima, nel catalogo virtuale della creazione basata sulla tecnologia cloud di Google troveranno spazio cinque diversi giochi a firma Electronic Arts. Non tutti sono stati però svelati al momento: tra le conferme ufficiali spiccano due soli annunci, ma decisamente di rilievo. Stiamo infatti parlando di FIFA, tra i videogiochi sportivi di maggior successo al mondo, e Star Wars: Jedi Fallen Order, nuova fatica di Respawn Entertainment ambientata nell'universo della Galassia lontana lontana. Ignota, invece, la natura dei restanti tre titoli, probabilmente ancora non annunciati da EA.



La notizia, per quanto positiva per l'utenza Google Stadia, ha scatenato le rimostranze di parte della community Nintendo, che lamenta uno scarso supporto di Nintendo Switch da parte della software house. FIFA 20, ad esempio, è approdato sulla console in una declinazione differente dalla versione PS4 e Xbox One, mentre l'apprezzata avventura Jedi non ha trovato spazio nel catalogo della Casa di Kyoto. Proteste che, come prevedibile, hanno trovato spazio sui social network, in particolare su Twitter.



In attesa di eventuali dichiarazioni di EA in merito, segnaliamo che sono molti i giochi in arrivo su Nintendo Switch a maggio.