Google Stadia: evento sui giochi il 6 giugno? Potrebbe esserci Baldur's Gate 3!

Da giorni i responsabili della pagina ufficiale di Google Stadia si stanno divertendo a stuzzicare la curiosità dei fan ansiosi di scoprire nuove informazioni sulla piattaforma. Tutto è cominciato lo scorso 24 maggio, quando hanno confermato l'arrivo di informazioni su prezzo, data di lancio e line-up dei giochi nel corso dell'estate.

I successivi due aggiornamenti sono stati ben più sibillini: prima è apparso il messaggio "Presto", creato con delle emoticon a forma di controller, poi un simpatico animaletto con un cartello con su scritto "L'attesa è quasi finita". Tutto, insomma, suggerisce l'arrivo imminente di una nuova presentazione dedicata al servizio di gmaing in streaming del gigante di Mountain View.

Secondo il giornalista Liam Robertson, questo famigerato evento prenderà il via a breve, ovvero alle ore 18:00 di giovedì 6 giugno. A quanto pare, potrebbe essere incentrato interamente sulla line-up dei giochi, ovvero uno dei tre argomenti per i quali è stato promesso un approfondimento nel tweet dello scorso 24 maggio. Robertson non ha fatto menzione del possibile annuncio del prezzo e della data di lancia, ma ha dichiarato che tra i giochi in arrivo per Google Stadia potrebbe esserci Baldur's Gate III! E qui cominciano altre speculazioni... Il titolo in questione non è ancora stato annunciato ufficialmente. Tutto ciò che abbiamo, per il momento, è il numero romano III che campeggia sul sito ufficiale di Larian Studios. Alcuni utenti, tuttavia, hanno analizzato il codice della pagina web trovando dei chiari riferimenti a Baldur's Gate 3...

Che sia davvero questo il titolo al quale sono al lavoro i ragazzi belgi di Larian Studios? Che abbiano scelto proprio l'evento di Google Stadia - non ancora confermato ufficialmente - per svelarlo al mondo? Lo scopriremo tra pochi giorni.