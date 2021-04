Google Stadia si evolve: barra per la ricerca, feed attività e altro in arrivo

Ad un anno e mezzo dal debutto, l'interfaccia di Stadia per il web è ancora priva di alcune funzionalità essenziali. Per fortuna Google si sta dando una mossa, e con il comunicato odierno ha annunciato l'imminente arrivo della barra della ricerca, e non solo.

Il rollout della barra della ricerca è già cominciato, e dovrebbe concludersi nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni. Grazie ad essa potrete cercare i giochi nello store senza la necessità di spulciare l'intero catalogo. Nel corso di questa settimana verrà anche data una rinfrescata all'interfaccia utente, con l'aggiunta di opzioni per l'organizzazione della libreria: i titoli acquistati e richiesti tramite Pro potranno essere organizzati in base al genere, alla data dell'ultimo avvio e in altri modi, come potete vedere in uno degli screenshot allegati a questa notizia.

Non è ancora in grado di fornire una data precisa, ma Google ha anche fatto sapere che prossimamente lancerà il feed delle attività: similmente a quanto già accade su altre piattaforme come Steam, PlayStation Network e Xbox Network, i giocatori potranno condividere i propri screenshot, video e State Share, e al tempo stesso esplorare i contenuti dei propri amici. Presto verrà inoltre aggiunta la possibilità di cancellare screenshot e video multipli in una sola volta, mentre sui dispositivi mobili sarà offerta la possibilità di accedere a Stadia da un comune browser per Android, senza passare Stadia App.

Già che i siamo, vi ricordiamo che ieri Google ha annunciato i nuovi giochi gratis per Stadia Pro di maggio 2021.