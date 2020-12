Google Stadia: F1 2020 tra i giochi gratis di gennaio per gli abbonati Stadia Pro

Puntuale come ogni martedì è arrivato l'aggiornamento settimanale del team di Google Stadia: questa volta ha portato con sé l'annuncio dei nuovi giochi gratis per tutti gli abbonati a Stadia Pro, servizio che al prezzo di 9,99 euro al mese, oltre ad una libreria in continua espansione, offre anche 4K, HDR e audio surround 7.1.

Cominciamo subito col dire che il primo dei giochi gratis per Stadia Pro è disponibile già da oggi, e corrisponde a Cthulhu Saves Christmas, un gioco di ruolo vecchio stampo nel quale il maestro della follia è chiamato a recuperare i suoi poteri salvando Babbo Natale dalla Lega del Male di Natale. Ad accompagnarlo ci sono la Fanciulla delle Nevi, Baba Yaga-chan, e Belsnickel. A partire da oggi, inoltre, gli abbonati a Stadia Pro possono riscattare gratis anche PlayerUnknown's Battlegrounds: Edizione Breakthrough, che oltre al gioco base include pure il Survivor Pass: Breakthrough, 5 livelli e un set di skin.

Gli altri giochi gratis per Stadia Pro verranno messi a disposizione dal 1° gennaio, e sono:

F1 2020 : gioco ufficiale dell'ultima stagione di Formula 1 sviluppato da Codemasters;

: gioco ufficiale dell'ultima stagione di Formula 1 sviluppato da Codemasters; Hotline Miami : acclamato action/shooter top-down rapido, viscerale e violento;

: acclamato action/shooter top-down rapido, viscerale e violento; Figment : un viaggio musicale attraverso la mente;

: un viaggio musicale attraverso la mente; Ary and the Secret of Seasons: un colorato action-RPG che incoraggia l'esplorazione.

Come spesso accade per servizi del genere, di tanto in tanto ci sono anche dei giochi che abbandonano: a partire dal 31 dicembre non saranno più disponibili Celeste, Dead by Daylight, Embr, Risk of Rain 2, Rock of Ages III e l'esclusiva Gylt. Riscattateli non appena possibile, così potrete sempre giocarci finché avrete una sottoscrizione Pro attiva. Prima di salutarvi, ricordiamo inoltre che Google ha messo a disposizione una prova da 30 minuti per Stadia Pro senza carta di credito.