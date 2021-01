Google Stadia: F1 2020 e gli altri giochi gratis di gennaio ora su Stadia Pro

Come anticipato, Google ha dato il benvenuto al nuovo anno mettendo a disposizione di tutti gli abbonati a Stadia Pro i nuovi giochi gratis di gennaio.

Contrariamente a quanto inizialmente annunciato, i nuovi giochi gratis per Stadia Pro sono cinque, non quattro. Ai già noti F1 2020, Hotline Miami, Figment e Ary and the Secret Seasons, è andato ad affiancarsi a sorpresa El Hijo: A Wild West Tale. Se siete abbonati a Stadia Pro, non dovete far altro che recarvi su Stadia.com, scorrere l'homepage e cliccare sul pulsante "Richiedi tutti" per aggiungerli alla vostra raccolta. Potrete giocarli senza limitazioni finché siete abbonati al servizio. Per chi non lo sapesse, segnaliamo che Stadia Pro costa 9,99 euro al mese e oltre ai giochi gratis offre anche la risoluzione 4K, il supporto all'HDR e l'audio surround 5.1 su televisori e sistemi compatibili.

Dei giochi arrivano, altri se ne vanno: ieri 31 dicembre sono stati rimossi dalla selezione Celeste, Dead by Daylight, Embr, GYLT, Risk of Rain 2 e Rock of Ages III. Se li avevate già riscattati, potrete tranquillamente continuare a giocarli finché la vostra sottoscrizione è attiva. Resta immutato il resto della corposa selezione, che tra gli altri include Hitman 2, Sniper Elite 4 e PlayerUnknow's Battlegrounds Breakthrough Edition.

Già che ci siamo, ricordiamo che sono attivi i saldi su Stadia Premiere Edition e i giochi per Google Stadia.