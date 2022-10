Google Stadia, fan gioca 6000 ore a Red Dead Redemption 2: rischia di perderle per sempre

La chiusura di Google Stadia, fissata al 18 gennaio 2023, rischia di avere conseguenze molto pesanti per i suoi utenti, che potrebbero perdere decine, se non centinaia di ore ai vari giochi in loro possesso se le varie software house non troveranno modi per trasferire i dati dalla piattaforma morente ai sistemi PlayStation, Xbox e PC.

Ad essere furioso è in particolare un giocatore appassionato di Red Dead Redemption 2 che, negli scorsi giorni, ha mostrato su Twitter il conto delle ore passate su Stadia con il kolossal di Rockstar Games: si tratta di quasi 6000 ore di partite, per la precisione 5907, passate prevalentemente su Red Dead Online. "No, non potete capire quanto io sia infuriato", si limita a scrivere il giocatore, per poi fare un appello a Rockstar: "Ti prego, consentici di effettuare un trasferimento del nostro personaggio, anche solo una volta".

Non è chiaro al momento se Rockstar abbia già dei piani in tal senso per permettere ai giocatori di non vedere perduti per sempre i loro progressi nel gioco western e relativa modalità online, ma finora il colosso americano non si è espresso sulla questione e non è quindi nemmeno da escludere che non venga preso alcun provvedimento. Quelle 6000 ore, dunque, rischiano di scomparire per sempre, con l'utente che in caso sarebbe costretto a dover ripartire da zero su un'altra piattaforma.

Poco dopo la conferma della fine della piattaforma in streaming, Ubisoft ha confermato che i suoi giochi acquistati su Stadia saranno trasferibili su PC grazie ad Ubisoft Connect, mentre IO Interactive ha rivolto un messaggio agli utenti di Hitman 3 su Google Stadia confermando di essere al lavoro su una soluzione per continuare a giocare su altre piattaforma. Rockstar seguirà gli esempi dei suoi colleghi?