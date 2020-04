Google Stadia: FIFA, Star Wars Jedi Fallen Order e altri giochi EA in arrivo

Durante lo Stadia Connect di aprile, il Product Manager della divisione Phil Harrison è intervenuto per annunciare una partenership con Electronic Arts, che porterà sulla piattaforma cloud gaming di Mountain View cinque giochi del noto produttore americano.

Il primo titolo EA ad approdare su Google Stadia sarà Star Wars Jedi Fallen Order, il cui debutto è previsto nel corso dell'autunno di quest'anno. Successivamente, in un non ben precisato periodo compreso tra "la fine del 2020 e oltre", arriveranno anche FIFA, Madden NFL e gli altri due giochi, la cui identità è al momento ignota. Phil Harrison non ha specificato di quali capitoli di FIFA e Madden si tratta: probabilmente, arriveranno le edizioni del 2021 di tali franchise, ma la certezza l'avremo solamente quando verranno annunciati. Ulteriori informazioni sui giochi di Electronic Arts in arrivo in Google Stadia verranno condivise "più avanti nel corso di quest'anno".

Durante lo Stadia Connect, Google ha anche svelato i giochi gratis di maggio per Stadia Pro e ha annunciato che PlayerUnknow's Battlegrounds e Octopath Traveler sono già disponibili in Stadia.