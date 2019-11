Google Stadia: una foto mostra l'interfaccia e il misterioso Worm Game

Il sito 9to5Google ha pubblicato uno scatto che mostra la UI della schermata di selezione dei giochi di Google Stadia oltre all'icona di un misterioso "Worm Game", titolo mai reso noto fino a questo momento ma a quanto pare già utilizzato da un utente PRO.

Secondo la testata, Worm Game potrebbe essere una demo inclusa per testare la qualità della connessione e facente quindi parte del pacchetto base di Google Stadia. La foto non permette di notare molti altri dettagli se non uno sfondo di Red Dead Redemption 2 e l'icona app di Rise of the Tomb Raider.

Google Stadia sarà disponibile dal 19 novembre ma coloro che hanno effettuato il preorder potrebbero non ricevere la console al lancio anche se Big G farà il possibile per produrre e distribuire il maggior numero di unità. Al lancio Google Stadia potrà essere utilizzata solamente in Wi-Fi (niente supporto 4G o 5G) e il controller wireless potrà essere usato solamente in abbinamento con Chromecast Ultra.

L'app di Google Stadia è sbarcata su Play Store la scorsa settimana e presto dovrebbe fare la sua comparsa anche su App Store, in attesa dell'uscita ufficiale fissata come detto per la prossima settimana e più precisamente per il 19 novembre 2019.