Google Stadia: la Founders Edition è sold out, ma arriva la Premiere Edition

Mentre il lancio di Stadia si fa sempre più vicino, dato che è previsto per questo mese di novembre, l'interesse verso il nuovo servizio streaming di Google è sempre crescente. Sempre più persone sono infatti convinte di dare una chance a quello che secondo molti diventerà il nuovo tipo di intendere il gaming.

E che la curiosità attorno a Stadia è tanta e tangibile lo si nota anche dal fatto che sono ormai esauriti i pre-order della Founders Edition, il bundle che comprende anche pad e Chromecast e tutto il necessario per iniziare a giocare.

Ma il fatto che la Founders Edition sia sold-out non significa che chi si fosse convinto solo ora ad acquistare il prodotto debba rimanere a bocca asciutta. Google ha infatti appena annunciato un nuovo bundle per rimpiazzare quello ormai esaurito, chiamato Premiere Edition.

"Sono estremamente orgoglioso di dirvi che la Founders Edition di Stadia è esaurita in Europa", ha detto Jack Buser di Google, che ha poi continuato: "La rimuoveremo oggi dallo Store europeo, ma la rimpiazzeremo con un nuovo bundle, che chiameremo Premier Edition".

Non è ancora chiaro cosa sarà contenuto nel pacchetto e in cosa differirà da quello destinato ai fondatori, ma presumibilmente l'offerta non cambierà di molto.

Ricordiamo che sarà possibile testare i contenuti di Stadia solo dopo il lancio. Che ne pensate del nuovo progetto di Google? Siete interessati a uno dei pacchetti?