Google Stadia funziona su tutti i dispositivi Android con root?

Secondo quanto riportato da XDA-Developers e 9to5Google, Google Stadia sarebbe in realtà già in grado di funzionare su tutti i dispositivi dotati di sistema operativo Android a patto che su questi sia stato eseguito il root del firmware.

Ufficialmente Google Stadia è compatibile per ora solamente con gli smartphone Google Pixel 4 ma questa potrebbe essere una semplice mossa di marketing e secondo XDA-Developers non ci sarebbero limitazioni tecniche che impedirebbero lo streaming su altri dispositivi, al contrario di quanto dichiarato anche da molti produttori di smartphone e tablet.

Google Stadia è già in grado di eseguire lo streaming su una vasta gamma di device con OS Android root anche se l'app di Google Stadia non è in grado di collegarsi correttamente con tutti i device non ancora supportati. L'esclusività (temporale) della compatibilità con gli smartphone Google Pixel 4 è quindi solamente un modo per spingere le vendite di questi terminati tra gli early adopters di Stadia?

E' questo il sospetto di molti anche se ovviamente è difficile dare una risposta a questa domanda, la mancata compatibilità con altri smartphone potrebbe dipendere dalla mancanza di certificazioni o accordi tra Google ed i vari produttori, o ancora la volontà di non "stressare" troppo la piattaforma aprendosi sin da subito ad un ampio ventaglio di prodotti. Nel 2020 Stadia dovrebbe funzionare correttamente su una gamma di telefoni e tablet più ampia, restiamo in attesa di eventuali annunci in merito.