Il multiplayer su Stadia: Google fornisce nuove informazioni sull'argomento

Google Stadia è il nuovo progetto videoludico progettato dal team di Google, che punta ad offrire agli utenti un'esperienza di gioco in streaming su diversi dispositivi.

Nel corso dello Stadia Connect tenutosi nei giorni antecedenti l'apertura dell'E3 2019, la Compagnia ha presentato ufficialmente le prime informazioni su line-up, data di lancio e prezzo del servizio Stadia. Ora, nuovi dettagli relativi alle funzionalità multiplayer di Google Stadia emergono in seguito ad un aggiornamento della sezione FAQ dedicata alla piattaforma.



Il team di Google conferma che il servizio includerà titoli di natura multiplayer ed assicura di "stare lavorando ogni giorno con plurimi publisher e sviluppatori per portare i migliori giochi su Stadia". Per maggiori dettagli in merito, si invita gli utenti ad attendere ulteriori aggiornamenti. Per quanto riguarda il numero di utenti che possono giocare in contemporanea su un titolo Stadia, ovviamente, questo dipenderà dalla natura del gioco stesso. Tuttavia si fornisce un dettaglio interessante: viene infatti annunciato che un account Stadia supporterà fino a quattro controller Stadia, che potranno dunque essere utilizzati durante le sessioni di multiplayer in locale.

