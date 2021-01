Google Stadia e GeForce Now saranno compatibili con i TV LG del 2021

Il gaming in streaming sta per diventare ancora più accessibile grazie ad LG, il celebre produttore di elettronica che grazie ad una serie di accordi porterà Google Stadia e Nvidia GeForce Now su alcuni dei televisori in arrivo nei prossimi mesi.

Al momento non sono stati specificati i modelli che accoglieranno i due servizi, ma l'azienda ha confermato come Google Stadia sia in arrivo anche in Italia su una selezione di dispositivi entro la prima metà dell'anno in corso. Per quello che riguarda invece GeForce Now, il cui prezzo di partenza dell'abbonamento è di circa 5 dollari, bisognerà attendere un po' di più, dal momento che la sua uscita è attualmente prevista per la fine del 2021 a meno che non vi siano cambi di programma. Purtroppo non è chiaro se anche i televisori attualmente disponibili sul mercato riceveranno un aggiornamento che permetta loro di usufruire di questi servizi e bisognerà attendere informazioni più precise da parte del produttore per scoprirlo.

In attesa che LG specifichi i modelli che permetteranno di giocare con i titoli presenti nel catalogo di Google Stadia e GeForce Now, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche uno speciale sui nuovi TV LG del 2021 con pannelli OLED e Mini LED.