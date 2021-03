Google Stadia a tutto Giappone: quattro JRPG in arrivo, da Ys IX a Trails of Cold Steel IV

Lo scorso mese Google ha svelato di aver programmato la pubblicazione di oltre 100 giochi su Stadia nel 2021, e a quanto pare tutto sta andando secondo i piani. Se siete dei fan dei giochi di ruolo di matrice giapponese potete già cominciare a gioire, poiché sulla piattaforma cloud gaming sono in arrivo ben quattro JRPG, tutti di NIS America.

Ad aprire le danze ci penseranno The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III e Ys VIII: Lacrimosa of DANA (39,99 dollari) il prossimo primo aprile, ma saranno subito seguiti a ruota The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (59,99 dollari), che invece approderà sullo store il 9 aprile. In estate, in una data non ancora precisata, verrà invece il turno di Ys IX: Monstrum Nox (59,99 dollari). In questo modo, gli utenti di Google Stadia avranno l'opportunità di mettere le mani sui capitoli più recenti di due delle saghe JRPG più celebri di sempre, entrambe sviluppate da Nihon Falcom Corporation.

Nuovi JRPG su Google Stadia

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (59,99 dollari) - 1° aprile

Ys VIII: Lacrimosa of DANA (39,99 dollari) - 1° aprile

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (59,99 dollari) - 9 aprile

Ys IX: Monstrum Nox (59,99 dollari) - estate 2021

Prima di lasciarvi alla visione dei trailer, segnaliamo che in queste ore sono arrivati tre nuovi giochi su Google Stadia, tra cui DiRT 5. Inoltre, Resident Evil 7 Gold Edition sarà gratis per gli abbonati Stadia Pro dal 1° aprile, mentre il 7 maggio verrà pubblicato Resident Evil Village: coloro che lo preordineranno al prezzo di 69,99 euro riceveranno Stadia Premiere Edition gratis!