Su Google Stadia i giochi costeranno meno? Phil Harrison sembra escluderlo

In occasione dei giorni antecedenti l'apertura dell'E3 2019, Google ha offerto nuovi dettagli su Google Stadia, il nuovo progetto della Compagnia dedicato al mondo videoludico.

Tra i dettagli emersi in occasione dello Stadia Connect, troviamo i costi del servizio Stadia, al quale sarà possibile accedere tramite diversi pacchetti. Tra questi, la più completa Edizione Fondatore a 129 euro, che include al suo interno anche il controller Stadia ed un Google Chromecast. Presentate inoltre le possibilità legate alla sottoscrizione di abbonamenti. Tra questi figurano una versione Pro ed una versione Base: nonostante differenti caratteristiche, entrambe offriranno la possibilità di acquistare giochi singolarmente. In occasione della conferenza, tuttavia, non erano stati forniti dettagli specifici in merito al possibile prezzo di vendita dei singoli titoli.

Su questo specifico fronte, emergono ora alcune novità. In un incontro riservato alla stampa specializzata britannica, infatti, Phil Harrison si è reso disponibile a rispondere ad alcune domande relative a Stadia. In tale occasione, la redazione di Eurogamer.net ha domandato a quest'ultimo se sulla piattaforma Google i giochi avranno un prezzo inferiore rispetto a quello di altre piattaforme. La risposta è stata negativa: "Non so perchè dovrebbe essere più economico. [...] Il valore che ottieni dal gioco su Stadia significa che puoi giocarlo su qualunque schermo [...]. Penso che quello sarà prezioso per i giocatori". Inoltre, ha aggiunto Harrison, "In teoria, la versione Stadia di un gioco sarà al più alto livello possibile di innovazione e ricercatezza sul fronte del game engine". Harrison non ha tuttavia al momento offerto una cifra specifica per i giochi Stadia, sottolineando come anche publisher e sviluppatori abbiano voce in capitolo. Il team di Google Stadia, ha concluso, sarà tuttavia "molto consapevole dei prezzi vigenti sul mercato".



In attesa di ulteriori dettagli in merito, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un video dedicato a tutte le informazioni principali su Google Stadia.