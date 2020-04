Google Stadia: ecco quali saranno i giochi gratis di Stadia Pro a maggio

In occasione dell'evento Stadia Connect del 28 aprile, i rappresentanti di Google hanno annunciato i prossimi videogiochi gratis per gli abbonati a Stadia Pro in arrivo nel corso del mese di maggio 2020.

Durante lo show organizzato dal colosso tecnologico di Mountain View è stato confermato l'arrivo nel catalogo degli iscritti a Stadia Pro di tre videogiochi. Il primo è The Turing Test, l'avventura in soggettiva intrisa di elementi puzzle sviluppata da Bulkhead Studio e data alle stampe da Square Enix attraverso il programma Collective per finanziare le software house indipendenti sparse per il mondo.

Il secondo gioco fruibile gratis a maggio tramite Stadia Pro è SteamWorld Heist, il sequel di Steamworld Dig realizzato dal team svedese di Image & Form. Il terzo e ultimo titolo che potrà essere giocato gratuitamente dagli iscritti a Stadia Pro sarà l'action a tinte oscure Zombie Army 4 Dead War, il nuovo atto della serie spin-off di Rebellion tratta dalla IP "cecchinesca" di Sniper Elite.

Prima di lasciarvi al video che annuncia i nuovi giochi che entreranno nel catalogo di Stadia Pro, ricordiamo a chi ci segue che l'ultima iniziativa promozionale di Google con due mesi di accesso gratis a Stadia Pro è ancora attiva.