Google Stadia: tutti i giochi di lancio e confermati per il 2020

Google Stadia uscirà il 19 novembre 2019, si avvicina quindi il lancio della piattaforma di gaming streaming di Big G. Approfittiamo di questa occasione per fare chiarezza sui giochi in arrivo nel 2020 e sui giochi di lancio, con una lineup che include titoli come Destiny 2 The Collection, Red Dead Redemption 2 e Darksiders Genesis.

Tra i giochi confermati per Google Stadia troviamo tra i tanti Cyberpunk 2077, DOOM Eternal, Assassin's Creed Odyssey, The Crew 2, Glyt, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Final Fantasy XV e tanti altri ancora, vediamo insieme quali saranno disponibili al lancio del servizio.

Google Stadia: tutti i giochi

Attack on Titan 2 Final Battle

Assassin's Creed Odyssey

Baldur's Gate 3

Borderlands 3

The Crew 2

Cyberpunk 2077

Darksiders Genesis

Destiny 2

Destroy All Humans

DOOM

DOOM Eternal

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Get Packed

Gods & Monsters

GRID

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Marvel's Avengers

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Orcs Must Die 3

Power Rangers Battle for the Grid

Rage 2

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown

SUPERHOT

The Elder Scrolls Online

Thumper

Tomb Raider Definitive Edition

Shadow of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy's The Division 2

Trials Rising

The Crew 2

Watch Dogs Legion

Wolfenstein Youngblood

Windjammers 2

Google Stadia giochi di lancio

Nel 2020 vedremo invece DOOM Eternal, Get Packed, Marvel's Avengers, Windjammers 2, Baldur's Gate 3, Destroy All Humans!, The Elder Scrolls Online, Orcs Must Die! 3 e Watch Dogs Legion, la lista è comunque destinata ad ampliarsi nei prossimi mesi con l'annuncio di nuovi giochi per Google Stadia.