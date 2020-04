Google Stadia, i giochi multiplayer risorgono grazie a Stadia Pro gratis

Grazie all'iniziativa promozionale lanciata da Google per consentire l'accesso a Stadia Pro gratis per due mesi sta producendo gli effetti sperati dal colosso di Mountain View, a giudicare dall'aumento nel numero di giocatori che accedono alle modalità multiplayer dei titoli presenti sulla piattaforma in streaming.

Dall'inizio della promozione lanciata da Google, la redazione di Forbes osserva infatti un sensibile aumento nel numero di utenti che popolano i server dei giochi multiplayer di Google Stadia, sia in quei titoli che possono essere fruiti gratuitamente dagli iscritti a Stadia Pro che nei giochi acquistabili dal catalogo della "console su nuvola".

Oltre alla conferma del boom di giocatori di Destiny 2 per Stadia, i giornalisti di Forbes sottolineano come sia aumentato in maniera evidente anche il numero di utenti che accedono alle lobby multiplayer del simulatore automobilistico in salsa arcade GRID, un fenomeno testimoniato dall'abbattimento del tempo di attesa richiesto per la partenza delle gare in rete.

Tra i giochi di Google Stadia che stanno vivendo una "seconda rinascita multiplayer" ci sarebbe anche Red Dead Redemption 2, con il ripopolamento della Frontiera digitale di Red Dead Online. A conclusione della loro analisi, gli autori della testata americana sperano che la divisione videoludica di Google si attivi per estendere le funzionalità di crossplay con le altre piattaforme (attualmente, solo The Division 2 offre il crossplay tra Stadia e PC) prima che la conclusione della promozione sui due mesi di Stadia Pro gratis minacci di riportare i server dei giochi multiplayer alla condizione pregressa. A tal proposito, vi ricordiamo che il 28 aprile Google terrà un evento Stadia Connect per fornire maggiori informazioni sui giochi e sulle funzionalità in arrivo sulla nuova piattaforma in game streaming.