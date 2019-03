Google Stadia: gli Autori di Rime presentano Style Transfer ML

Dalla Games Developers Conference 2019 Google sta illustrando le caratteristiche del suo innovativo progetto videoludico, ora ufficialmente noto come Google Stadia.

La piattaforma di Gioco è stata presentata con un entusiasmante Trailer di Lancio, che ha svelato il concept del progetto, naturale evoluzione di Project Stream. Addirittura, Google ha presentato STADIA come una realtà caratterizzata da una potenza superiore a Playstation 4 Pro e Xbox One X combinate. orte attenzione è stata dedicata dalla Compagnia alle potenzialità multiplayer di Stadia, che influiranno sia sulle attività degli sviluppatori sia sui videogiocatori. I primi potranno realizzare addirittura mondi multiplayer completamente distruttibili, mentre i secondi potranno sfruttare diverse funzionalità legate allo split-screen.

Sul palco è inoltre stato presentato Style Transfers ML, un sistema che sfrutta le potenzialità del Google Cloud e del Machine Learning per supportare gli sviluppatori nella realizzazione di mondi artisticamente variegati e complessi. Il sistema consente infatti di applicare diversi stili grafici ad un concept in maniera apparentemente molto semplice. A supportare l'iniziativa è intervenuta sul palco Tequila Works, Software House creatrice di Rime. Potete visionarne le potenzialità nel video di apertura della news.



In chiusura, vi segnaliamo che la nuova piattaforma dedicata all'intrattenimento videoludico Google Stadia sarà lanciata nel corso del 2019.