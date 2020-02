Google Stadia gratis: l'abbonamento Stadia Base presto in arrivo

Alla vigilia dell'E3 2019, i vertici Google avevano svelato al mondo i propri progetti per il proprio ingresso nel settore dell'intrattenimento videoludico.

In quell'occasione, in particolare, erano stati svelati caratteristiche e prezzi di Google Stadia. Tra le diverse opzioni di sottoscrizione figurava anche l'abbonamento Stadia Base, completamente gratuito. Tra le caratteristiche principali del servizio figuravano la possibilità di giocare ad una risoluzione massima di 1080p, a 60 FPS ed Audio Stereo. Assenti invece l'accesso al catalogo di giochi gratuiti aggiornato periodicamente e la possibilità di usufruire di sconti speciali per l'acquisto di titoli.

L'abbonamento Stadia Base, tuttavia, non è stato reso disponibile in concomitanza col lancio di Google Stadia, ed il suo debutto era fissato per un generico 2020. Ebbene, sembra che Google abbia intenzione di non far attendere ancora molto per la sua presentazione. Sembrerebbero infatti puntare in questa direzione le recenti dichiarazioni di Phil Harrison. Nel discutere dei piani della Compagnia per il 2020, riporta Protocol, quest'ultimo avrebbe infatti dichiarato quanto segue: "La grande differenza nella strategia è che entro pochi mesi sarà possibile provare Stadia gratuitamente. Nessun anticipo, senza aver bisogno di piazzare un box in casa, sarà sufficiente un click per giocare titoli grandiosi direttamente grazie ai nostri data center".



