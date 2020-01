Google Stadia gratis per i clienti di BT, primo provider internet del Regno Unito

Nel tentativo di incrementare la diffusione di Google Stadia, il gigante di Mountain View ha siglato un importante accordo con BT, la più grande compagnia di telecomunicazioni del Regno Unito, che consentirà a quest'ultima di fornire il servizio di gaming in streaming in maniera completamente gratuita ai propri clienti.

Nello specifico, BT intende mettere a disposizione Google Stadia Premiere Edition a tutti gli abbonati che hanno optato per le offerte Superfast Broadband 2 (67 Mbps), Ultrafast Fibre 100 e Ultrafast Fibre 250, senza alcun costo aggiuntivo. Per ottenere un flusso video in 4K, Google raccomanda una connessione con almeno 35 Mbps in download, pertanto tutti e tre i piani risultano idonei. Si tratta del primo accordo di questo tipo siglato in Europa, che verrà presto pubblicizzato da BT con un'adeguata campagna di marketing.

La notizia è arrivata un solo giorno dopo la dichiarazione d'intenti di Google, che per il 2020 ha promesso la pubblicazione di almeno 120 giochi, 10 dei quali in esclusiva ed in uscita entro la prima metà dell'anno. Presto verrà inoltre implementata la risoluzione 4K per i giochi in streaming via browser, migliorata la funzione Assistant, ampliato il numero dei dispositivi non Pixel supportati e aggiunto il supporto alla funzionalità wireless per i controller di Stadia su web. Per l'annuncio dei giochi gratuiti di febbraio, invece, dovremo attendere la fine del mese.