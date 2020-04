Google Stadia gratis: quali sono i giochi inclusi nell'abbonamento PRO?

In questo difficile periodo di emergenza globale, il colosso di Mountain View ha deciso di offre Google Stadia gratis per due mesi, con l'abbonamento PRO è possibile avere libero accesso ad una selezione di giochi senza costi aggiuntivi, scopriamo insieme il catalogo attuale.

Nel momento in cui scriviamo gli abbonati Google Stadia PRO possono giocare senza costi aggiuntivi con Gylt, Destiny 2 The Collection, GRiD, Stacks on Stacks, SteamWorld Dig 2, Serius Sam Collection (include Serious Sam The First Encounter, Serious Sam The Second Encounter e Serious Sam 3 BFE), Spitlings, SteamWorld Quest e Thumper.

Il catalogo dei giochi gratis per gli abbonati Stadia PRO viene aggiornato una volta al mese dunque a maggio e giugno arriveranno nuovi titoli in aggiunta o in sostituzione a quelli elencati qui sopra. Si tratta di una buona occasione per provare con mano la piattaforma di gaming streaming di Google con una selezione di prodotti certamente interessanti, tra cui troviamo anche una esclusiva assoluta come Gylt, non disponibile su PC o console.

Su Everyeye.it trovate anche la lista dei controller compatibili con Google Stadia tra cui il DualShock 4 ed il controller wireless di Xbox, per giocare con Stadia non è richiesto il joypad di Google e dunque non dovrete sostenere alcun esborso.