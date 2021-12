Google Stadia guarda agli indie: tanti giochi in sviluppo nel Makers Program

Dopo l'annuncio a febbraio della chiusura degli studi interni di Stadia, in molti hanno manifestato sui social i propri timori per la dismissione della piattaforma in game streaming. I rappresentanti di Google, però, ribadiscono di voler supportare attivamente Stadia, a cominciare dall'iniziativa del Makers Program.

Presentato ufficialmente a marzo 2022, il Makers Program di Google Stadia accoglie tutti gli sviluppatori indipendenti che desiderano creare nuove esperienze per la console cloud di Big G, con incentivi economici e benefici come la distribuzione gratuita di devkit e un'assistenza tecnica per la gestione dei titoli creati su motore grafico Unity.

Ebbene, dalle colonne di 9to5Google un portavoce del colosso tecnologico americano ha ritenuto opportuno sottolineare come il Makers Program di Stadia sia "ancora attivo, con tanti videogiochi che sono attualmente in sviluppo presso i team che stanno partecipando all'iniziativa". Il rappresentante di Google specifica altresì che la compagnia sta lavorando a "nuovi modi per consentire agli sviluppatori di ottenere un valore unico dal loro ingresso nel Makers Program".

Tra gli sviluppatori che hanno beneficiato dell'ingresso nel programma Makers di Google Stadia vengono citati i ragazzi di Akupara Games: sia GRIME che The Darkside Detective, infatti, avrebbero riscosso un grande successo sulla piattaforma in streaming di Google grazie anche al loro ingresso, nei mesi scorsi, nell'elenco dei titoli fruibili gratis dagli abbonati a Stadia Pro. A tal proposito, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione del metroidvania GRIME.