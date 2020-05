Google Stadia, guida: come collegare il pad al PC senza fili

Da oggi è possibile utilizzare il controller di Google Stadia su PC in modalità wireless e, per farlo, basta seguire alcuni semplici passaggi che vi sveleremo in questa breve guida.

Innanzitutto va precisato che Google Stadia su PC si può utilizzare solo ed esclusivamente attraverso Chrome e non è possibile giocare tramite altri browser. Il primo passaggio da seguire per effettuare il collegamento senza fili tra il controller della piattaforma e il vostro PC consiste nel visitare il sito ufficiale di Stadia e accedervi con le proprie credenziali. Fatto ciò non bisogna far altro che tenere premuto il tasto centrale del controller (quello con l'icona di Google Stadia) per poco più di un secondo, così che il led che circonda il tasto inizi a lampeggiare. Se avete eseguito correttamente questa procedura, potete finalizzare il collegamento cliccando sull'icona del controller nell'angolo in alto a destra dello schermo, azione che farà apparire una breve sequenza di tasti che, premuta nell'ordine corretto, farà automaticamente connettere il controller al vostro account senza l'ausilio di cavi o ricevitori bluetooth.

