Google Stadia in azione: video e foto del controller dalla GDC

Direttamente dalla GDC di San Francisco siamo in grado di proporvi (grazie al contributo di Daniele Cattaneo) alcune foto del controller di Google Stadia e un brevissimo video che mostra la piattaforma streaming di Google in azione.

Le immagini che trovate in calce alla notizia permettono di ammirare il controller di Stadia nel dettaglio, inoltre scopriamo anche l'esistenza della colorazione nera, fino ad ora le foto promozionali avevano mostrato solamente la variante con scocca bianca. Il prezzo del joypad è ancora ignoto, tuttavia la qualità costruttiva sembra piuttosto buona, con plastiche di ottima qualità ed una qualità costruttiva di fascia premium.

In apertura potete vedere invece una brevissima clip (40 secondi) che mostra Assassin's Creed Odyssey in azione su Google Stadia, direttamente dallo stand di Big G alla Game Developers Conference. Il gioco Ubisoft è stato utilizzato anche per test sulla connessione, dal quale emerge la necessità di una linea a 25 Mbps per giocare a 1080p e 60 fps e almeno 30 Mbps per lo streaming di contenuti in 4K.

Google Stadia arriverà alla fine del 2019 in Nord America, Canada, UK e parte dell'Europa, tra cui probabilmente l'Italia, maggiori dettagli verranno diffusi durante l'estate, probabilmente all'E3 di Los Angeles.