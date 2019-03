Google Stadia inaugurerà un nuovo tipo di giochi per data center, spiega Phil Harrison

Dopo aver spiegato come Google Stadia rappresenti una via senza ritorno dalle console, Phil Harrison descrive ai colleghi di GameSpot la visione di Big G sulla next-gen e sulle opportunità offerte a tutti coloro che vorranno servirsi di questa piattaforma di game streaming per creare un nuovo tipo di videogiochi.

"Capisco che per un giocatore la parola 'esclusivo' possa risultare a volte impegnativa", spiega il boss della divisione di Google incaricata di realizzare la tecnologia dietro a Stadia e le infrastrutture in cloud che ci permetteranno di fruire di videogiochi in 4K e 60fps con una bassa latenza.

A tal proposito, Harrison dichiara inoltre che "preferirei dire che abbiamo spostato la narrativa e lo sviluppo verso giochi costruiti appositamente per un data center. E se questi giochi saranno in grado di girare anche su altre piattaforme di streaming, va bene lo stesso perchè ciò significa che gli sviluppatori stanno iniziando a innovare e a pensare al futuro, costruendo videogiochi del 21° secolo piuttosto che continuare a fare giochi del 20° secolo".

Per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate un'analisi sulle specifiche tecniche di Google Stadia e i giudizi di Alessandro Bruni su nuovo sistema next-gen di game streaming del colosso di Mountain View, con rischi dubbi e potenzialità della piattaforma.