Google Stadia fa il pieno di Indie: 10 giochi in arrivo sulla piattaforma in streaming

Nell'ultimo post condiviso sul blog ufficiale di Google Stadia, il colosso di Mountain View presenta dieci videogiochi in arrivo sulla piattaforma in game streaming. I progetti in questione hanno aderito a Stadia Makers, il programma lanciato da Google per incentivare lo sviluppo di esperienze originali.

Il ventaglio di titoli mostrati da Big G è quantomai ampio e variegato, con giochi che appartengono ai generi più disparati e che, nelle intenzioni dell'azienda statunitense, contribuiranno ad attrarre nuovi utenti nell'ecosistema "su nuvola" di Google Stadia.

Scorrendo la lista dei titoli presentati, troviamo ad esempio il soulslike metroidvania GRIME, l'action a tinte cyberpunk Foreclosed e The Darkside Detective: A Fumble in the Dark, oltre all'action adventure a mondo aperto Skyclimbers e all'esperienza narrativa di She Dreams Elsewhere. C'è spazio persino per il simulatore di azienda vinicola Hundred Days.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

Hundred Days - Winemaking Simulator

Foreclosed

Figment 2: Creed Valley

GRIME

She Dreams Elsewhere

Merek's Market

Death Carnival

Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch

Skyclimbers

Nei giorni scorsi, Google ha annunciato anche l'imminente arrivo su Stadia di tanti giochi dal Giappone, come Ys IX a Trails of Cold Steel IV. In calce e in cima alla notizia potete ammirare alcuni dei video mostrati da Google per celebrare la prossima uscita dei giochi indie legati al programma Stadia Makers.