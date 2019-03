Google Stadia: integrazione con YouTube e partnership con Ubisoft

Dopo aver svelato Stadia, sul palco della GDC 2019 è stato confermato che la piattaforma da gaming di Google sarà perfettamente integrata con YouTube, permettendo agli utenti di passare in qualsiasi momento dalla visione dei contenuti al gioco vero e proprio. Confermata la partnership con Ubisoft.

Come mostrato durante la conferenza, Google Stadia includerà una profonda integrazione con YouTube. Guardando il trailer di un gioco, infatti, basterà un rapido click sul pulsante "Play" per iniziare a giocare istantaneamente, senza la necessità di effettuare nessun download. Ricordiamo infatti che Stadia permetterà di giocare in streaming, da qualsiasi dispositivo dotato di uno schermo.

Il video riportato in cima alla notizia è molto esplicativo in tal senso: con Google Stadia sarà possibile giocare a titoli come Assassin's Creed Odyssey da uno smartphone, da un tablet o da un PC portatile, con la possibilità di interrompere la partita in qualsiasi momento e riprenderla in un altro dispositivo. Phil Harrison ha colto l'occasione per annunciare una partnership tra Google e Ubisoft, confermando che i giochi della compagnia francese saranno disponibili nel catalogo di Stadia.

Ricordiamo che durante la conferenza è stato presentato ufficialmente anche il controller di Stadia. Cosa ne pensate?