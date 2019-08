Google Stadia: interfaccia visibile in una foto scattata alla Gamescom 2019

Settimana dopo settimane, Google sta svelando numerose informazioni su Stadia, servizio di gaming in streaming atteso per il mese di novembre di quest'anno. Alcuni dettagli, in ogni caso, risultano ancora ignoti, come la data d'uscita precisa e l'interfaccia di gioco.

Quest'ultima, stando a quanto dichiarato dai rappresentati di Mountain View, verrà mostrata ufficialmente in prossimità del lancio. Grazie ad una foto scattata alla Gamescom 2019, in ogni caso, possiamo già averne un assaggio. Nell'immagine allegata in basso potete osservare il menu richiamabile tramite la pressione del tasto "Stadia", posto al centro del controller. In cima all'interfaccia, sulla destra dello schermo, è presente il nickname del giocatore con tanto di puntino verde che indica il suo status Online, tre pulsanti adibiti alle impostazioni della connessione, del controller e dell'audio, e un'ampia area all'interno del quale compariranno gli amici. In questo caso non ce ne sono, pertanto campeggia unicamente la voce Trova amici, attraverso la quale, presumibilmente, sarà possibile cercarli collegando Stadia ad altri servizi (la rubrica di Gmail?). In alto a sinistra dello schermo, invece, è presente un'icona che indica la qualità della connessione. In sottofondo, Mortal Kombat 11, il cui arrivo sul servizio cloud gaming è stato annunciato durante l'ultimo Stadia Connect.

Il design appare pulito e funzionale, e non è escluso che possa essere arricchito con nuove funzioni in vista del lancio del prossimo novembre.