Google Stadia: al lancio il controller sarà wireless solo con Chromecast Ultra

Mentre la data d'uscita di Google Stadia è sempre più vicina, arriva una precisazione da parte del team di Stadia per quanto riguarda il Controller, che al lancio del servizio di Google avrà delle limitazioni per quanto rigurda la comunicazione senza fili.

Le funzionalità wireless del controller all'inizio, saranno infatti limitate solamente a Chromecast Ultra. In altre parole, se avete intenzione di giocare con Stadia su una TV dotata di Chromecast Ultra, potrete farlo senza bisogno di fili già dal day one, mentre se utilizzerete Stadia sul vostro PC, smartphone o qualsiasi altro dispositivo, avrete bisogno di collegare il controller con un cavo USB-C.

Il pad infatti utilizza il bluetooth per il setup e si connette WiFi per il gameplay, e dunque all'inizio non sarà utilizzabile senza cavo, come confermato su Reddit da un portavoce di Google: "Vi servirà un Controller Stadia per giocare attraverso il Chromecast Ultra connesso alla vostra TV. Per quanto riguarda il gameplay wireless, questo è limitato al Chromecast Ultra. Connettendo il joypad via USB, il Controller Stadia funziona come un controller USB standard e può funzionare su altre piattaforme a seconda del gioco e della configurazione".

Al momento non è chiaro quando il gioco in wireless sarà reso disponibile per tutti i dispositivi. Che ne pensate della situazione?