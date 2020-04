Google Stadia: c'è anche Lara Croft nei giochi in arrivo sulla piattaforma

La piattaforma in game streaming di Google continua a crescere. La divisione videoludica del colosso di Mountain View ha appena annunciato la nuova tornata di titoli in arrivo sul catalogo di Google Stadia, ivi compresa un'avventura che ha per protagonista l'iconica Lara Croft.

Il primo titolo presentato dall'azienda statunitense è Lara Croft and the Temple of Osiris, l'action ruolistico votato alla cooperativa che Crystal Dynamics ha sviluppato come spin-off della serie di Tomb Raider.

Il dungeon crawler con Lara Croft non è però l'unico gioco destinato ad arrivare nella ludoteca digitale di Google Stadia nel corso delle prossime settimane. L'altro titolo annunciato da Google è infatti KONA, l'avventura thrilling di Ravenscourt e Parabole che ci porta in un villaggio sulle sponde del lago Atamipek per svelare i misteri che si celano dietro alla coltre di neve di una tormenta abbattutasi su questo sperduto angolo di Canada del Nord negli anni '70.

In attesa di conoscere la data di lancio su Stadia di Lara Croft and the Temple of Osiris e di KONA, vi lasciamo ai video delle nuove versioni dei due titoli in questione e vi ricordiamo che è attualmente attiva la promozione di Big G che permette di accedere gratis all'abbonamento Stadia Pro per due mesi.