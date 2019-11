Google Stadia: la Lineup di Lancio comprende 'solo' 12 giochi, ecco la lista ufficiale

Dalle pagine del blog ufficiale di Google Stadia, i rappresentanti del colosso di Mountain View annunciano la Lineup di Lancio ufficiale di Stadia, la piattaforma in game streaming accessibile in Italia e nel resto del mondo dal 19 novembre.

In base alle informazioni condivise dal colosso tecnologico statunitense e dai resposabili del progetto del servizio in cloud gaming di Big G, gli utenti che hanno deciso di acquistare i pacchetto Fondatore e Premiere di Google Stadia troveranno nel catalogo digitale della piattaforma in streaming "solo" 12 videogiochi. Eccovi allora la lista completa dei titoli acquistabili dai giocatori di Google Stadia a partire dal 19 novembre:

Assassin's Creed Odyssey

Destiny 2 The Collection (scaricabile gratis con Stadia Pro)

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Thumper

Tomb Raider Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Samurai Showdown

Ai dodici videogiochi "accuratamente selezionati" da Google per il lancio ufficiale di Stadia se ne aggiungeranno anche altri quattordici nel periodo compreso tra la seconda metà di novembre e il mese di dicembre, come ci spiegano gli stessi rappresentanti dell'azienda americana stilando questa seconda lista:

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Ghost Recon Breakpoint

GRID

Metro Exodus

NBA 2K20

RAGE 2

Trials Rising

Wolfenstein Youngblood

Nel corso del 2020 è poi previsto l'arrivo su Google Stadia di tanti altri videogiochi, tra i quali è impossibile non citare DOOM Eternal di Bethesda, Watch Dogs Legion e Gods & Monsters di Ubisoft e Cyberpunk 2077 di CD Projekt.