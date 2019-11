Lancio di Stadia: Google descrive la compatibilità con i controller PS4, Xbox One e Switch

A pochi giorni dal lancio in Italia di Google Stadia, la pagina di supporto del servizio in game streaming del colosso di Mountain View si aggiorna per offrirci la lista ufficiale delle diverse opzioni di compatibilità con i controller PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Chi desidera utilizzare il proprio dispositivo di input videoludico preferito senza impiegare il controller di Google Stadia dovrà sottostare a una serie di paletti, specie durante la fase di apertura di questa nuova, ambiziosa piattaforma su cloud.

Al lancio, ad esempio, l'unico modo per giocare i titoli di Google Stadia su di una TV casalinga è quello rappresentato dal controller Stadia ufficiale abbinato a Chromecast Ultra, una soluzione offerta a tutti gli acquirenti in preordine dell'edizione Fondatore o Premiere.

Gli altri dispositivi di input saranno accessibili su PC desktop e smartphone Android della famiglia di Google Pixel, anche qui con diversi livelli di compatibilità rappresentati, soprattutto, dalla tipologia di connessione e dal sistema operativo. Se volete utilizzare un controller DualShock 4 di PS4, il Nintendo Pro Controller di Switch e il binomio di Microsoft rappresentato dall'Xbox One Controller e dal pluripremiato Xbox One Adaptive Controller, così come l'accoppiata mouse / tastiera, vi consigliamo di seguire le indicazioni fornite dalla pagina di supporto ufficiale di Google Stadia e ammirare l'immagine con lo schema esplicativo che vi lasciamo in calce alla notizia.

Chi ci segue saprà già che l'avventura videoludica di Google con la piattaforma in streaming di Stadia partirà ufficialmente il prossimo 19 novembre. Su queste pagine trovate inoltre degli approfondimenti sulla Lineup di Lancio di Google Stadia e uno speciale su come funziona Stadia.