Google Stadia mette il turbo, ci sono oltre 400 giochi in lavorazione

La percezione comune è che non ci siano molti giochi su Google Stadia e spesso passano diverse settimane prima di vedere novità di rilievo sulla piattaforma di Big G, questa situazione però è destinata a cambiare come sottolineato da Jack Buser in una intervista.

Il responsabile della divisione gaming di Google afferma che "il viaggio è solamente all'inizio, siamo partiti da poco e posso dirvi che so già cosa arriverà su Stadia nei prossimi tre o quattro anni. Abbiamo una visione a lungo termine e posso confermare che attualmente ci sono più di 400 giochi in sviluppo da parte di oltre 200 team sparsi in tutto il mondo. Ne sentirete parlare quando questi titoli saranno pronti, dal 2021 in poi, assolutamente sentirete citare molto spesso il nome Google Stadia in futuro."

Google Stadia arriverà su iPhone e iPad nel prossimo futuro e la compagnia sembra avere in programma numerose altre sorprese non ancora annunciate per la sua piattaforma gaming. Sono ora disponibili anche i nuovi giochi gratis Stadia PRO tra cui Sniper Elite 4, Risk of Rain 2, The Gardens Between, Hello Neighbor Hide & Seek, Republique e Sundered Eldritch Edition. Inoltre, Google sta regalando il Controller Stadia e Chromecast agli abbonati YouTube Premium selezionati... siete anche voi tra i fortunati?