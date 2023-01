Google Stadia è morto, ma Gylt è pronto a risorgere: l'avventura dark 'tornerà presto'

Con la chiusura di Google Stadia, in tanti si chiedono quale sarà il destino delle (seppur esigue) esclusive dell'ormai ex piattaforma in game streaming del colosso di Mountain View. Una delle esclusive più importanti è Gylt: stando a Tequila Works, l'avventura a tinte oscure 'tornerà presto' su altre piattaforme.

La casa di sviluppo madrilena ha infatti deciso di rompere il silenzio dietro al quale si era trincerata nella delicata fase di dismissione dei servizi videoludici 'su nuvola' di Stadia per riferire, appunto, il ritorno di Gylt.

Il post condiviso dagli autori di Deadlight e RiME, ad ogni modo, non fornisce ulteriori indicazioni sulle piattaforme di destinazione o sulle eventuali modifiche e aggiunte apportate alla trasposizione (supponiamo per PC e console di ultima generazione) di questa avventura stealth a tinte oscure, di conseguenza occorre attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Tequila Works per avere un quadro più chiaro della situazione.

Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Gylt e, qualora ve lo foste perso, al nostro speciale sulla morte di Google Stadia, dove ripercorriamo la storia di questa sfortunata piattaforma cloud chiusa dopo soli tre anni dalla sua apertura e approfondiamo gli aspetti più dirimenti della visione delineata da Big G per 'rivoluzionare l'industria dei videogiochi'.