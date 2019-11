Google Stadia: i numeri del lancio sembrano deludenti secondo Sensor Tower

I dati ufficiali sul lancio di Google Stadia non sono ancora disponibili ma le prime impressioni registrate da Sensor Tower sembrano non essere troppo positive con una diffusione dell'app ufficiale del servizio su Android e iOS decisamente sottotono.

Sensor Tower raccoglie infatti i dati, in termini numerici, relativi ai download effettuati dell'app di Google Stadia e sebbene il metodo non consenta di produrre un'immagine definitiva del lancio, può essere utile per farsene un'idea abbastanza indicativa. L'app di Google Stadia è infatti indispensabile per accedere al servizio e potenzialmente il numero di download potrebbe corrispondere agli utenti attivi, anche se va detto che l'applicazione è liberamente scaricabile da chiunque. Sensor Tower ha registrato un totale di download pari a 175.000 di cui il 90,7% su Android e il 9,3% su iOS, con il 41% proveniente dagli Stati Uniti. In virtù di quando detto, i numeri sembrano davvero deludenti.

A quanto pare Google sta registrando dei ritardi nella consegna dei codici di attivazione, elemento che può aver contribuito al dato, almeno parzialmente. Se volete farvi un'idea del tipo di servizio offerto dalla società di Mountain View potete leggere la recensione di Google Stadia sulle pagine di Everyeye.