Google Stadia: nuove informazioni arriveranno 'presto'

Google continua a stuzzicare i giocatori in attesa di scoprire nuovi dettagli su Stadia, la nuova piattaforma di gaming in streaming che promette di rivoluzionare l'intero mondo videoludico con la sua potenza di 10,7 TFLOPs in grado di garantire trasmissioni in 4K/60 fps in HDR.

Poco fa, l'account Twitter ufficiale è tornato a cinguettare, pubblicando il semplice ma chiaro messaggio "SOON" (presto), scritto utilizzando tante emote a forma di controller. Cos'è che arriverà tanto presto? Nuove informazioni? Il debutto ufficiale del servizio? Al momento non è dato saperlo, ma almeno adesso sappiamo per certo che a Mountain View qualcosa si sta effettivamente muovendo.

Pochi giorni fa, Google ha promesso che nel corso dell'estate esaudirà "i tre più grandi desideri dei giocatori" svelando tutti i dettagli su prezzo, data di lancio e line-up di Stadia. Il gigante di internet non ha confermato la sua presenza all'E3 2019 di Los Angeles, pertanto è molto probabile che per questi annunci imbastirà degli eventi appositi oppure sfrutterà altre vetrine. Nell'attesa di saperne di più, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Google Stadia, nel quale abbiamo raccolto tutte le informazioni note sulla piattaforma.