Google Stadia: nuovi chiarimenti su giochi gratuiti e differenze tra account Base e Pro

Durante la preannunciata sessione di Domande e Risposte organizzata su Reddit, Andrey Doronichev di Google ha svelato alcune importanti novità riguardanti il progetto di Google Stadia, chiarendo così i dubbi della community per il lancio del servizio in game streaming.

Discutendo delle strategie attuate dal colosso di Mountain View con l'abbonamento mensile a Stadia Pro, Doronichev spiega che "per essere chiari, Stadia Pro non sarà 'il Netflix dei videogiochi', come hanno detto alcune persone. Preferisco confrontarlo piuttosto con servizi come Xbox Live Gold o Playstation Plus. Gli abbonati a Stadia Pro otterranno al lancio lo streaming 4K con HDR, il supporto all'audio 5.1 e degli sconti esclusivi".

L'altro argomento affrontato dal dirigente di Google è quello relativo ai giochi gratuiti su Stadia: secondo Doronichev, infatti, gli utenti abbonati a Stadia Pro "avranno accesso ad alcuni giochi gratuiti. Saranno all'incirca uno al mese, prendere o lasciare. Si partirà con Destiny 2". Per quanto riguarda l'iscrizione gratuita a Stadia Base, invece, viene chiarito una volta per tutte che "non ci sarà nessun gioco gratis su Stadia Base. Ma ehi, la versione Base ti darà libero accesso al nostro hardware all'avanguardia e alla rete dei nostri datacenter. Potrai spendere i tuoi soldi per acquistare i giochi che desideri".

Per quanto riguarda le funzionalità accessibili al lancio di Google Stadia, che ricordiamo essere previsto in Italia per il mese di novembre, Doronichev si dice certo del fatto che "avremo tutte le funzionalità di base di Stadia al momento del lancio: videogiochi su schermi diversi, nessuna attesa per il download di giochi o patch, integrazione con i social, accesso allo Stadia Store, eccetera. Naturalmente non ci saranno tutte le funzionalità che abbiamo annunciato alla presentazione di Stadia, quella era la nostra visione 'da Day 1'. Ma è questo il bello di una piattaforma completamente cloud, ossia che sarà in costante evoluzione e miglioramento!".