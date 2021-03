Google Stadia, i nuovi giochi della settimana: DiRT 5 arriva a sorpresa!

Puntuale come ogni martedì, Google ci ha aggiornato sui giochi in arrivo su Stadia nel corso della settimana, e anche stavolta non non sono mancate le sorprese.

Sono tre i giochi previsti per questa settimana. Il primo è Murder by Numbers, un puzzle game a sfondo investigativo già in vendita al prezzo lancio di 6,49 euro (dopo il 31 marzo costerà 12,99 euro). Il secondo è una sorpresa assoluta: senza alcun preavviso, nel corso della giornata odierna arriverà su Stadia Store DiRT 5, ultimo capitolo della serie rallystica sviluppata da Codemasters. Verrà proposto a 59,99 dollari, che probabilmente si tramuteranno in 59,99 euro in Italia (attendiamo conferma). L'ultimo gioco del trittico è Kaze and the Wild Masks, un platform di stampo classico che arriverà sullo scaffale del negozio digitale domani 25 marzo al prezzo di 29,99 dollari. A questi va ad aggiungersi anche il DLC di Immortals Fenyx Rising, intitolato Miti del Regno d'Oriente, in uscita domani 25 marzo e incluso nel Season Pass del gioco. Ricapitolando:

Google Stadia | Nuovi giochi della settimana

Murder By Numbers (6,49 euro per un tempo limitato) - 24 marzo

DiRT 5 (59,99 dollari) - 24 marzo

Kaze and the Wild Masks (29,99 dollari) - 25 marzo

Miti del Regno d'Oriente, DLC di Immortals Fenyx Rising - 25 marzo

Il gigante di Mountain View ci ha inoltre ricordato che sullo Store sono disponibile tanti sconti sui giochi e che Resident Evil 7 Gold Edition sarà gratis per gli abbonati Stadia Pro a partire dal 1° aprile. In questo modo, gli utenti del servizio cloud gaming potranno prepararsi al meglio all'uscita di Resident Evil Village prevista per il 7 maggio, per la quale Google ha preparato un'iniziativa imperdibile: coloro che preordineranno l'horror di Capcom riceveranno Stadia Premiere Edition gratis!