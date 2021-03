Google Stadia, tanti sconti e nuovi giochi questa settimana: Darksiders 2 valutato

Settimana ricca per Google Stadia: dopo aver lanciato i quattro nuovi giochi gratis per Stadia Pro, tra i quali è compresa l'esclusiva PixelJunk Raiders, il gigante di Mountain View ha svelato i prossimi titoli destinati ad arrivare sullo store e ci ha ricordato i tanti sconti attualmente attivi.

Nell'ultimo This Week With Stadia, Google ha annunciato che a partire da oggi 2 marzo sono disponibili all'acquisto It came from space and ate our brains (14,99 euro) e Monster Jam Steel Titans 2 (39,99 euro). Il prossimo 5 marzo verrà inoltre pubblicato Saints Row: The Third Remastered (39,99 euro), primo titolo della serie Volition ad approdare sui server di Stadia. Alcuni fan molto attenti hanno inoltre notato che recentemente l'USK, l'organizzazione che classifica i videogiochi sul mercato tedesco, ha valutato Darksiders 2: Deathinitive Edition per Google Stadia: il gioco non è ancora stato presentato ufficialmente, ma la sua presenza nel database dell'USK lascia presagire un annuncio imminente. Su Google Stadia, ricordiamo, è già presente all'acquisto Darksiders Genesis.

Ne approfittiamo per ricordarvi che in questi giorni sono attivi tanti sconti su Stadia Store: tra quelli accessibili a tutti i giocatori segnaliamo Star Wars Jedi Fallen Order a 30,99 euro, DOOM (2016) a 9,99 euro, DOOM 64 a 2,49 euro, DOOM Eternal a 19,79 euro, DOOM Eternal The Ancient Gods Part 1 (stand-alone o DLC) a 15,99 euro, Madden NFL a 34,99 euro, Marvel's Avengers a 34,99 euro, Rise of The Tomb Raider: Celebrazione 20 anni a 5,99 euro e Shadow of the Tomb Raider a 14,99 euro. Tra gli sconti riservati agli abbonati Pro menzioniamo invece Watch Dogs Legion a 41,99 euro, Watch Dogs 2 a 14,99 euro, Watch Dogs a 9,89 euro e Darksiders Genesis a 23,99 euro. Trovate la lista completa su Stadia Store.