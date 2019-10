Google Stadia: il nuovo elenco dei videogiochi aggiunge nuovi titoli e ne rimuove altri

I curatori del sito ufficiale di Google Stadia hanno aggiornato l'elenco ufficiale dei videogiochi che potranno essere fruiti in streaming sulla piattaforma cloud di Big G. La nuova lista dei giochi supporati da Stadia offre delle interessanti novità, sia per i titoli aggiunti che, soprattutto, per queli rimossi.

Come sottolineato dalla redazione di Forbes, nel nuovo catalogo dei videogiochi destinati ad approdare su Google Stadia viene giustamente giustamente sottolineata la presenza di Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers, Football Manager 2020 e Watch Dogs Legion, come confermato dai rispettivi sviluppatori nelle diverse manifestazioni e fiere di settore che si sono susseguite in questi ultimi mesi.

Scorrendo il nuovo elenco di titoli compatibili con Google Stadia, però, non risulterebbe esserci più alcun riferimento a giochi la cui presenza era già stata precedentemente annunciata sia dal colosso di Mountain View che dalle relative software house: sembrerebbe essere questo il caso di Dragon Ball Xenoverse 2, Final Fantasy XV e Samurai Shodown, scomparsi senza alcun preavviso dal sito di Stadia.

Non sappiamo se l'assenza delle schede di questi tre titoli (curiosamente accomunati dalla provenienza nipponica) sia dovuta a un cambio di strategia operato dagli sviluppatori o se, al contrario, si tratta di una semplice svista dei curatori del portale online di Google Stadia. In attesa di ricevere una conferma o una smentita da parte delle parti in causa, vi ricordiamo che Google Stadia sarà disponibile a partire dal mese di novembre per gli acquirenti della Founder's Edition e della Premiere Edition. L'apertura definitiva del servizio in game streaming di Google dovrebbe però avvenire solo nei primi mesi del 2020, con funzioni come quella dell'abbonamento base e della possibilità di testare i giochi gratis su Stadia.