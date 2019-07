Google Stadia potrebbe offrire in futuro l'accesso in streaming a Steam?

Nel corso della sessione di Domande e Risposte tenuta su Reddit da Andrey Doronichev, il dirigente di Google si è detto aperto alla possibilità di offrire agli utenti di Stadia la possibilità di accedere in streaming al catalogo di videogiochi acquistati con il proprio account Steam.

Discutendo delle opportunità offerte da una simile partnership che, naturalmente, contribuirebbe in maniera significativa ad ampliare la platea dei videogiocatori interessati a sottoscrivere un abbonamento Pro a Google Stadia, il Product Manager del colosso di Mountain View ha spiegato che "questa è davvero un'ottima domanda! Il mio addetto alle pubbliche relazioni mi ucciderà... ma mi preme sottolineare che valutiamo sempre ogni opzione per rendere Google Stadia un posto migliore per i giocatori".

L'eventuale approdo di Steam su Stadia consentirebbe agli utenti del nuovo servizio in game streaming di Google di appoggiarsi alle infrastrutture dell'azienda statunitense per giocare in cloud ai propri titoli in 4K e 60fps con l'equivalente di un PC high-end.

A ogni modo, vista la complessità dell'operazione occorrerà pazientare ancora a lungo prima di assistere all'approdo del catalogo di Steam su Google Stadia: nel frattempo, servitevi pure del modulo dei commenti per condividere il vostro parere al riguardo.