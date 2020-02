Google Stadia: il piano Base gratis avrà delle limitazioni?

All'inizio di questo mese, Phil Harrison ha confermato l'arrivo di Google Stadia Base, una sottoscrizione gratuita che consentirà ai giocatori di acquistare i giochi sul servizio di Mountain View anche senza possedere un codice Founder o Premiere a pagamento.

Il responsabile della divisione Stadia, purtroppo, non ha svelato la data di lancio del nuovo servizio, ma alcune informazioni estrapolate dal codice della versione 2.7 dell'applicazione per dispositivi mobili Android suggeriscono che il debutto di Stadia Base potrebbe essere vicino, assieme alla possibilità per tutti i giocatori di effettuare una prova di un mese di Stadia Pro, servizio aggiuntivo che permette di fruire anche di 4K, HDR e audio sorround 5.1.

Ebbene, a giudicare dalla stringhe di codice analizzate, gli abbonamenti gratuiti Stadia Base potrebbero essere soggetti a limitazioni. La rimozione delle barriere d'accesso causerà senz'altro un incremento considerevole degli utenti e del traffico sulla rete, pertanto Google sembra intenzionata a limitare il numero di account gratuiti registrabili nel caso in cui i server di Stadia dovessero raggiungere la massima capacità.

In questi casi, ai giocatori dovrebbe apparire il messaggio: "Ci dispiace, Stadia è pieno della tua area". Non è chiaro a quale area fa riferimento il testo: a quella di residenza del giocatore, o a quella di competenza del Data Center? Un altro messaggio estrapolato dall'app recita: "Al fine di fornire la massima qualità possibile per tutti, limitiamo il numero di account su Stadia. Abbiamo raggiunto quel limite, ma stiamo lavorando per ampliare lo spazio sul Cloud di Stadia, cosicché più persone possano godere della stesse performance ad alta qualità. Per favore riprova in futuro".

Questi messaggi, come detto, sono stati estrapolati dal codice dell'app di Google Stadia, che si è appena aggiornata alla versione 2.7 su Android. Sarà davvero così? Lo sapremo con certezza quando il servizio verrà lanciato ufficialmente.