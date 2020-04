Google Stadia: si potrà presto giocare su Smart TV Android, stando ai dataminer dell'app

Approfittando del lancio della promozione sui due mesi gratis di Google Stadia PRO, i dataminer dell'applicazione mobile di Google Stadia riferiscono che quest'ultima sarà presto attiva anche su Smart TV Android, permettendo così agli utenti di fruirne i servizi in game streaming con il proprio controller preferito.

Un'ulteriore conferma (seppure in via ufficiosa) alle anticipazioni dei dataminer arriva anche dalle note che accompagnano l'aggiornamento Android 11 R/2020, con il riferimento diretto all'integrazione di Stadia con un'ottimizzazione del sistema di elaborazione, trasmissione e acquisizione dei dati in streaming.

Prendendo spunto da queste indiscrezioni, la redazione di 9to5Google ha provato a installare l'app mobile di Stadia su di un televisore con sistema operativo Android e ha scoperto che viene riconosciuta come un'app Android TV "nativa". Pur senza essere attualmente disponibile nel Google Play Store ufficiale o degli altri negozi digitali accessibili tramite smart TV Android, quindi, l'app funziona già, ma solo nella sua componente legata alla fruizione dell'interfaccia e alla gestione del proprio account.

Almeno allo stato attuale, quindi, l'app mobile di Google Stadia non permette di giocare ai titoli offerti dal catalogo del servizio in streaming direttamente dalla propria TV senza l'ausilio di un Chromecast, anche se tutto lascia suppore che ciò potrà avvenire molto presto. In attesa di ricevere ulteriori notizie in tal senso, vi lasciamo al nostro approfondimento su come avviare i giochi gratis di Google Stadia PRO nel corso dell'attuale promozione lanciata dal colosso tecnologico di Mountain View in 14 Paesi, Italia inclusa.