Google Stadia: Premiere Edition, controller e giochi negli sconti di fine anno

Regalando Stadia Premiere Edition a tutti i giocatori che hanno preordinato Cyberpunk 2077, Google è riuscita ad allargare il bacino d'utenza e ad accendere i riflettori sul proprio servizio cloud gaming, che stentava a decollare.

La casa di Mountain View prova ora a capitalizzare su questo rinnovato interesse lanciando una grande promozione che interessa sia i dispositivi, sia i giochi. Fino al 10 gennaio, tanto per cominciare, è possibile acquistare su Google Store Stadia Premiere Edition a 79,99 euro anziché 99,99 euro: nel pacchetto sono inclusi un Controller Stadia e Chromecast Ultra, accoppiata che permette di giocare sulla TV fino alla risoluzione 4K e in HDR (a patto di essere abbonati a Stadia Pro, altrimenti il limite è 1080p). Se invece siete in cerca del solo Controller Stadia, potete acquistarlo in una delle tre colorazioni disponibili - bianco, nero, verde menta - a 55,20 euro invece di 69 euro.

Ampia anche la selezione di giochi in offerta, consultabile sullo Store di Stadia. Fino al 6 gennaio ci sono Star Wars Jedi Fallen Order a 27,99 euro, DOOM Eternal a 19,79 euro, Red Dead Redemption 2 a 40,19 euro, Marvel's Avengers a 34,99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 24,49 euro (14,69 euro per i Pro), Assassin's Creed Valhalla a 62,99 euro (49,69 euro per i Pro), Immortals Fenyx Rising a 55,99 euro (41,99 euro per i Pro), NBA 2K21 a 29,99 euro, Borderlands 3 a 19,79 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 9,99 euro, Far Cry 5 a 19,49 euro, Final Fantasy XV a 19,99 euro, Wolfenstein Youngblood a 8,99 euro e molti altri.

Ne approfittiamo per ricordarvi che a gennaio arrivano 4 nuovi giochi gratis per Stadia Pro, tra cui F1 2020.